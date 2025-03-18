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21.03.2025, 13:51
МО РФ: Подрыв станции «Суджа» - провокация ВСУ для дискредитации инициатив Трампа
21 марта — Mossovetinfo.ru — Подрыв газоизмерительной станции «Суджа», осуществленный в 00:20 21 марта 2025 года, «являетс...
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18.03.2025, 21:00
Движение к миру России и Украины начинается с прекращения огня по энергоинфраструктуре – Кремль, Белый дом
18 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин дал российским военным команду по реализации предложен...
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В мире
18.03.2025, 19:36
Песков: завершился телефонный разговор Путина с Трампом - 18 марта
18 марта — Mossovetinfo.ru — Завершился телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США До...