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В мире     21.03.2025 13:51

МО РФ: Подрыв станции «Суджа» - провокация ВСУ для дискредитации инициатив Трампа

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Теги:  Суджа  станция  подрыв  Минобороны  сообщение  ВСУ  провокация  Трамп  инициативы  Путин  команда 

21 марта — Mossovetinfo.ru — Подрыв газоизмерительной станции «Суджа», осуществленный в 00:20 21 марта 2025 года, «является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США». Об этом Минобороны России сообщает в своем официальном канале в телеграм.

«… киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа», - отмечается в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что «подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов».

18 марта, после телефонного разговора с Трампом, Президент России Владимир Путин дал российским военным команду по реализации предложения президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, сообщала пресс-служба Кремля.

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Теги: 
Суджа  станция  подрыв  Минобороны  сообщение  ВСУ  провокация  Трамп  инициативы  Путин  команда 

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