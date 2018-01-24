24 января. Mossovetinfo.ru – Международный олимпийский комитет (МОК) запретил просить флаг России на трибуны во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.



Как сообщается на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане, флаги стран, которые не принимают участия в Играх, нельзя проносить на соревнования и тренировочные объекты.



Российским спортсменам разрешили участвовать в Играх под нейтральным флагом. Таким образом, российские болельщики не смогут прийти на трибуны с флагом России.



Ранее сообщалось, что МОК не допустил до участия в Играх несколько ведущих российских спортсменов без объяснения причины.