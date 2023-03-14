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В мире     18.03.2023 19:53

Москалькова считает неправосудным решение МУС о выдаче ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой

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Теги:  Россия  Омбудсмен  МУС  Путин  ордер 

18 марта, Mossovetinfo.ru - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала выдачу ордеров Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой неправосудным, поскольку Россия находится вне юрисдикции МУС и поэтому подобные его решения для страны не имеют силы, сообщала - сообщила Омбудсмен в своем телеграм-канале

"Коллективный Запад" вчера принял очередное неправосудное решение. Через удобного "посредника" - Международный уголовный суд в Гааге - был выдан ордер на арест Президента России, а еще моей коллеги Марии Львовой-Беловой", - говорится в сообщении.

Раннее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и к этому решению есть много вопросов.

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Теги: 
Россия  Омбудсмен  МУС  Путин  ордер 

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