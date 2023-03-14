Другие материалы
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В мире
18.03.2023, 19:53
Москалькова считает неправосудным решение МУС о выдаче ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой
18 марта, Mossovetinfo.ru - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала выдачу ордеров Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и детского омбу...
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В мире
14.03.2023, 23:41
Заявление Минобороны России о полете американского БПЛА MQ-9 над Черным морем
14 марта. Mossovetinfo.ru - Минобороны России во вторник вечером распространило Заявление о полете американского БПЛА MQ-9 над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова со следующим текст...
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В мире
14.03.2023, 21:32
США выразят РФ обеспокоенность в связи с инцидентом с БПЛА над Черным морем - Белый дом
14 марта, Mossovetinfo.ru - Вашингтон намерен выразить Москве по дипломатическим каналам обеспокоенность по поводу перехвата российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата (Б...