Москалькова считает неправосудным решение МУС о выдаче ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой

18 марта, Mossovetinfo.ru - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала выдачу ордеров Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой неправосудным, поскольку Россия находится вне юрисдикции МУС и поэтому подобные его решения для страны не имеют силы, сообщала - сообщила Омбудсмен в своем телеграм-канале



"Коллективный Запад" вчера принял очередное неправосудное решение. Через удобного "посредника" - Международный уголовный суд в Гааге - был выдан ордер на арест Президента России, а еще моей коллеги Марии Львовой-Беловой", - говорится в сообщении.



Раннее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и к этому решению есть много вопросов.