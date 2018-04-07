7 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва заняла первое место в рейтинге самых загруженных от пробок городов Европы. Таковы результаты исследования аналитического сервиса GoCompare.



Согласно результатам, водители в Москве стоят в пробках около 91 часа в год. Второе место в рейтинге занял Лондон (73 часа), третье – Париж (65 часов).



Еще четыре российских города - Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород - заняли пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.



Для проведения исследования сервис использовал информацию рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.