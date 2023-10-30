Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газа

30 октября — Mossovetinfo.ru — Национальный мусульманский демократический совет, в который входят лидеры Демократической партии из спорных штатов, которые могут принимать решения о выборах, таких как Мичиган, Огайо и Пенсильвания, призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль, «принять незамедлительные меры по обеспечению прекращения огня», и обиться прекращения огня к 17:00 по восточному времени (21:00 GMT) во вторник иначе Байден потеряет поддержку большого числа мусульманских избирателей на выборах 2024 года. Об этом говорится в открытом на сайте организации The National Muslim Democratic Council (NMDC).



В письме NMDC отмечается, что финансовая и военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов «сыграла значительную роль в сохранении насилия, ведущего к жертвам среди мирного населения» и сейчас положение в Газе «достигло критической точки».



«Ситуация в Газе достигла критической точки, приближаясь к полному гуманитарному кризису. Как президент, вы обладаете властью и ответственностью влиять на эту ситуацию и работать в направлении справедливого и прочного урегулирования. Прекращение огня является важнейшим первым шагом к предотвращению дальнейшей гибели людей и страданий в Газе», - говорится в открытом письме избирателей демократов.



«Мы обязуемся мобилизовать избирателей-мусульман, арабов и союзников, чтобы они воздержались от одобрения или голосования за любого кандидата, который не выступал за прекращение огня и не одобрял наступление Израиля на палестинский народ. Мы мобилизуем увеличение явки избирателей, чтобы наши голоса были услышаны. Штат Мичиган на выборах 2020 года одержал победу с перевесом всего в 2,6 процента и обладает 16 решающими голосами выборщиков. Мы подчеркиваем важность Мичигана, Огайо, Айовы, Флориды, Аризоны, Невады, Джорджии, Нью-Джерси, Пенсильвании и Теннесси, где проживают многие из наших избирателей.

Настоящим мы требуем немедленного прекращения огня в секторе Газа, создания коридора гуманитарной помощи для оказания помощи населению Газы и снятия осады, которая лишила невинных мужчин, женщин и детей предметов первой необходимости, таких как еда и вода. Бесчеловечное использование воды в качестве оружия и обезвоживание детей в качестве военной стратегии должны быть немедленно прекращены, и все каналы связи должны быть восстановлены», - также говорится в открытом письме.