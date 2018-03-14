Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     16.03.2018 12:31

На Украине решили легализовать майнинг криптовалют

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  майнинг  криптовалюта  Украина 

15 марта. Mossovetinfo.ru – На Украине решили легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она сейчас находится», - заявил первый вице-премьер Украины Степан Кубив

Он отметил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
майнинг  криптовалюта  Украина 

Возврат к списку

Другие материалы

  • В мире     16.03.2018, 12:31

    На Украине решили легализовать майнинг криптовалют

    15 марта. Mossovetinfo.ru – На Украине решили легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли. «Наше законодательство не такое пр...

  • В мире     14.03.2018, 16:22

    Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

    14 марта. Mossovetinfo.ru - Великобритания высылает 23 российских дипломата - более трети сотрудников посольства России в стране. Об этом заявила премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. Она о...

  • В мире     14.03.2018, 08:27

    Умер Стивен Хокинг

    14 марта. Mossovetinfo.ru - Умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление семьи. Хокинг умер в возрасте 76 лет в своем доме в...

Лента новостей

13:42 Происшествия Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств на ремонт транспорта Москвы

12:31 В мире На Украине решили легализовать майнинг криптовалют

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

12:11 В России Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

11:32 Город (Москва и область) Открыта эстакада на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицког

Актуальные материалы

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

10:20 Власть «Дачная амнистия» продлена еще на два года

19:33 Общество Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru