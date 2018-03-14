15 марта. Mossovetinfo.ru – На Украине решили легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.



«Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она сейчас находится», - заявил первый вице-премьер Украины Степан Кубив



Он отметил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов.