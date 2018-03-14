Другие материалы
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В мире
16.03.2018, 12:31
На Украине решили легализовать майнинг криптовалют
15 марта. Mossovetinfo.ru – На Украине решили легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли. «Наше законодательство не такое пр...
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В мире
14.03.2018, 16:22
Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй
14 марта. Mossovetinfo.ru - Великобритания высылает 23 российских дипломата - более трети сотрудников посольства России в стране. Об этом заявила премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. Она о...
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В мире
14.03.2018, 08:27
Умер Стивен Хокинг
14 марта. Mossovetinfo.ru - Умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление семьи. Хокинг умер в возрасте 76 лет в своем доме в...