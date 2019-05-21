21 мая. Mossovetinfo.ru – Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене, а также по статьям «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий».
Основанием для обвинения Порошенко стал инцидент в ноябре 2018 года, когда украинские военные корабли пытались прорваться из Черного в Азовское море и были задержаны российским пограничниками, а их экипажи были арестованы.
Поводом для расследования стали слова бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. По мнению Портнова, отправка украинских военных на прорыв в Азовское море была нужна Порошенко, чтобы ввести в стране военное положение. Порошенко должен был осознавать, что украинские моряки как минимум попадут в плен, а как максимум могут погибнуть заявил Портнов. Также Портнов заявил, что действия Порошенко совершались для подрыва национальной безопасности Украины.
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