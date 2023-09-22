Началась опытная эксплуатация нового маршрута автомобильных перевозок Китай - Монголия - Россия

23 сентября — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 22 сентября, из Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) автоколонна покинула центр мультимодальных перевозок в зоне международного сухопутного порта Урумчи и выехала по участку азиатского шоссе АН4, соединяющему Китай, Монголию и Россию, который был запущен в опытном порядке для международных автомобильных перевозок, сообщает Синьхуа.



Ожидается, что колонна в составе девяти грузовиков из Китая, Монголии и Ожидается, выедет с территории Китая через КПП Takixken, проследует через Монголию и Россию и, в конечном итоге, прибудет в Новосибирск, третий по величине город России. Как ожидается, церемония встречи автоколонны состоится 28 сентября в Новосибирске.



Протяженность всего маршрута опытной эксплуатации составляет 2253 км, из них 577 километров приходится на Китай, 758 километров -- на Монголию и 918 километров -- на Россию.



Новый маршрут является второй международной автомобильной артерией, соединяющей Китай, Монголию и Россию, после азиатского шоссе АН3. Ее открытие будет способствовать упорядоченному потоку ресурсов и их эффективному распределению, а также углублению рыночной региональной интеграции.



Маршрут сыграет ключевую роль в формировании экономического коридора Китай - Монголия - Россия, заявил на церемонии запуска официальный представитель Министерства транспорта КНР Сюань Дэндянь.