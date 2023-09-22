Другие материалы
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В мире
23.09.2023, 08:19
Началась опытная эксплуатация нового маршрута автомобильных перевозок Китай - Монголия - Россия
23 сентября — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 22 сентября, из Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автон...
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В мире
22.09.2023, 09:59
Польша ждет, что США "охладят горячие украинские головы" - МИД Польши
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Польские власти ждут вмешательства США в конфликт Варшавы с Киевом из-за поставок зе...
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В мире
22.09.2023, 09:37
На ядерных полигонах в России, Китае и США наблюдается рост активности - CNN
22 сентября — Mossovetinfo.ru — "Россия, Соединенные Штаты и Китай построили новые объекты и прорыли новые туннели на...