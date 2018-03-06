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В мире     08.03.2018 12:01

Начат процесс ареста имущества «Газпрома» на Украине

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Теги:  Газпром  Украина  штраф  Порошенко  суд  имущество  арест 

8 марта, Mossovetinfo.ru - В рамках взыскания штрафа в сумме 4,63 млрд долл. с «Газпрома» в Украине начата опись и арест имеющихся в стране активов «Газпрома». Такое заявление 7 марта сделала пресс-служба украинского правительства.

В пресс-службе напомнили, что штраф в размере порядка 86 млрд гривен /3,3 млрд долларов США/ в январе 2016 года на «Газпром» наложил Антимонопольный комитет Украины /АМКУ/, обвинив компанию в злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке природного газа. Впоследствии в силу начисления пени размер штрафа удвоился. 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» по иску к «Газпрому» в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. За задолженность будут начислять проценты - 526 тыс. долл. на день, начиная с 1 марта.

В перечень арестованных активов, по данным пресс-службы, попало имущество предприятий «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги «Института ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и «Газтранзита».

Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, заявил, что не сомневается, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» начисленную Стокгольмским арбитражем сумму в полном объеме.
«Позиция РФ, что она не будет платить, - слабая позиция. Это как у нас, знаете, "после драки кулаками не машут". Есть международные конвенции, безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов НАК "Нафтогаз", дипломатов, которые стопроцентно это обеспечат. Если этого не будет, по моему поручению команда юристов прорабатывает вопрос наложения арестов и обеспечения взыскания соответствующих сумм», – сказал Порошенко.

7 марта заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. в эфире «5 канала» заявила что Министерство иностранных дел Украины дало задание украинским дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов российского «Газпрома» - «обратиться ко всем реестрам, обратиться ко всем открытым базам данных для того, чтобы сделать такой ростер – где, что есть у "Газпрома"».

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Теги: 
Газпром  Украина  штраф  Порошенко  суд  имущество  арест 

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