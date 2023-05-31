НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины, ждет окончания конфликта — генсек

1 июня — Mossovetinfo.ru — НАТО пока не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины, Дискуссия об этом продолжается заявил в четверг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран членов альянса в Осло.



Представители НАТО считает главным, чтобы Киев сначала одержал верх в конфликте, сказал генсек на пресс-конференции трансляцию которой вела пресс-служба НАТО.



"Дискуссия об этом продолжается. Первое и самое главное для НАТО в контексте Украины - это обеспечить, чтобы она выиграла "конфликт" (ред.). На сегодняшней встрече и на саммите в Вильнюсе (пройдет в июле - ред.), я абсолютно уверен, главным вопросом станет поддержка Украины и расширение направляемой ей конкретной военной помощи", — сказал Столтенберг он в ответ на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины.



"Мы не знаем, когда закончится "конфликт" (ред.), но мы должны убедиться, что, когда это произойдет, у нас будут надежные договоренности, гарантирующие безопасность Украины в будущем и разрывающие порочный круг агрессии России", - сказал генсек.



Йенс Столтенберг завершив неофициальную встречу министров иностранных дел в Осло, Норвегия, в четверг, 1 июня 2023 года, назвав ее "возможностью обсудить ключевые вопросы в ходе подготовки к нашему (НАТО - ред.) саммиту в Вильнюсе в июле".



По словам генсека ожидается, что на саммите будут приняты решения по финансированию военных расходов и расширению влияния НАТО на другие регионы мира. “Мы примем решения по дальнейшему укреплению нашего сдерживания и обороны. Согласуйте новое обязательство по инвестициям в оборону, предусматривающее как минимум 2% ВВП на оборону. И углубляют наше партнерство с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе”, — сказал Столтенберг.

