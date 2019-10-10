10 октября. Mossovetinfo.ru – Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области литературы за 2018 и 2019 годы.
Нобелевскую премию по литературе вручат польской писательнице Ольге Токарчук. Премия за 2019 год будет вручена австрийскому писателю Петеру Хандке.
В 2018 году Нобелевский фонд запретил присуждать премию в области литературы, так как в отношении одного из претендентов были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и насилии.
14:22 В мире Названы лауреаты Нобелевской премии в области литературы за 2018 и 2019 годы
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