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В мире     10.10.2019 14:22

Названы лауреаты Нобелевской премии в области литературы за 2018 и 2019 годы

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Теги:  Нобелевская премия  лауреаты  литература 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области литературы за 2018 и 2019 годы.

Нобелевскую премию по литературе вручат польской писательнице Ольге Токарчук. Премия за 2019 год будет вручена австрийскому писателю Петеру Хандке.

В 2018 году Нобелевский фонд запретил присуждать премию в области литературы, так как в отношении одного из претендентов были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и насилии.


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Теги: 
Нобелевская премия  лауреаты  литература 

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