10 октября. Mossovetinfo.ru – Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области литературы за 2018 и 2019 годы.



Нобелевскую премию по литературе вручат польской писательнице Ольге Токарчук. Премия за 2019 год будет вручена австрийскому писателю Петеру Хандке.



В 2018 году Нобелевский фонд запретил присуждать премию в области литературы, так как в отношении одного из претендентов были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и насилии.