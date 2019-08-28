29 августа. Mossovetinfo.ru – Москва вошла в топ-40 самых безопасных городов мира в 2019 году по итогам исследования издания The Economist Intelligence Unit.



Москва заняла в рейтинге 37-е место, всего в рейтинг вошли 60 городов мира.



Первую тройку самых безопасных городов составили Токио (Япония), Сингапур и Осака (Япония). В десятку самых безопасных городов вошли также Амстердам (Голландия), Сидней (Австралия), Торонто (Канада), Вашингтон (США), Копенгаген (Дания), Сеул (Южная Корея) и Мельбурн (Австралия).



Самый низкий рейтинг оказался у городов Янгон (Мьянма), Каракас (Венесуэла) и Лагос (Нигерия).