14 июля. Mossovetinfo.ru – Восемь стран официально объявили о готовности принимать туристов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
Россиян готовы принять Турция, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.
При этом, отмечается, что все указанные страны готовы принимать российских туристов с выполнением ряда условий. Чаще всего туристам будет необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусом.
Кроме того, по словам Ломидзе, в ближайшие дни к списку стран, которые готовы принимать российских туристов могут добавиться Абхазия, Испания и Италия.
Ранее было принято решение о поэтапном возобновлении авиасообщения с другими странами, которое было полностью приостановлено в начале апреля из-за пандемии коронавируса.
14:18 В мире Названы страны, готовые принимать российских туристов
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