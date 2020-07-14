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В мире     14.07.2020 14:18

Названы страны, готовые принимать российских туристов

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Теги:  коронавирус  туризм  туристы 

14 июля. Mossovetinfo.ru – Восемь стран официально объявили о готовности принимать туристов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Россиян готовы принять Турция, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.

При этом, отмечается, что все указанные страны готовы принимать российских туристов с выполнением ряда условий. Чаще всего туристам будет необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусом.

Кроме того, по словам Ломидзе, в ближайшие дни к списку стран, которые готовы принимать российских туристов могут добавиться Абхазия, Испания и Италия.

Ранее было принято решение о поэтапном возобновлении авиасообщения с другими странами, которое было полностью приостановлено в начале апреля из-за пандемии коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  туризм  туристы 

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