20 марта. Mossovetinfo.ru – Цены на нефть марки WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель в первые с 1999 года, следует из данных торгов.



Такое резкое падение связано с опасениями, что в условиях рекордно низкого спроса хранилища переполнятся.



При этом отмечается, что резкое падение (более 20%) зафиксировано только на майские фючерсы, которые торгуются по цене 14,47 доллара за баррель. Уже в отношении июньских фьючерсов падение составило всего 5,32%, они торгуются по 23,7 доллара за баррель.



Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,82%, до 27,57 доллара за баррель.