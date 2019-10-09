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В мире     09.10.2019 10:25

New York Times: российская разведка пытается дестабилизировать Европу

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Теги:  СМИ  разведка  ГРУ  Европа 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Сверхсекретное подразделение российской разведки проводит операции с целью дестабилизировать ситуацию в Европе, сообщает New York Times.

Ссылаясь на западные спецслужбы издание утверждает, что попытка дестабилизации в Молдавии, попытки убийства торговца оружием в Болгарии, попытка государственного переворота в Черногории и попытка отравления Скрипалей являются спецоперациями, которые проводятся согласно плану скоординированной компании по дестабилизации ситуации в Европе.

Для проведения этих операций было создано сверхсекретное подразделение из элитных сотрудников российских спецслужб – так называемый отдел 29155. Ряд сотрудников подразделения – награжденные ветераны афганской, чеченской и украинской войн, утверждает New York Times. О существовании данного подразделения не знают даже многие сотрудники ГРУ.

По данным издания, сотрудники данного подразделения российской разведки действуют в Европе уже около 10 лет, однако впервые были идентифицированы западными спецслужбами во время попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. Однако вплотную деятельностью отдела 29155 западные спецслужбы занялись после попытки отравления Скрипалей.


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Теги: 
СМИ  разведка  ГРУ  Европа 

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