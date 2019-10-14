14 октября. Mossovetinfo.ru – Лауреатами нобелевской премии в области экономики в 2019 году стали американец Майкл Кремер, Абиджит Банерджи из Индии и Эстер Дюфло из Франции, сообщает Шведская королевская академия наук.
Нобелевскую премию ученые получат за исследования в области борьбы против нищеты.
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