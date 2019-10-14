14 октября. Mossovetinfo.ru – Лауреатами нобелевской премии в области экономики в 2019 году стали американец Майкл Кремер, Абиджит Банерджи из Индии и Эстер Дюфло из Франции, сообщает Шведская королевская академия наук.



Нобелевскую премию ученые получат за исследования в области борьбы против нищеты.