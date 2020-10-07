7 октября. Mossovetinfo.ru - Нобелевскими лауреатами в области химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье из Франции и Дженнифер Даудне из США, сообщил Нобелевский комитет.



Ученые получили Нобелевскую премию за «развитие метода редактирования генома». Сообщается, что разработанная учеными система CRISPR-Cas9 для редактирования генов и при лечении диабета, лейкемии, шизофрении и других болезней.