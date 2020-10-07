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В мире     07.10.2020 16:56

Нобелевскую премию по химии получили ученые из Франции и США

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Теги:  Нобелевская премия 

7 октября. Mossovetinfo.ru - Нобелевскими лауреатами в области химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье из Франции и Дженнифер Даудне из США, сообщил Нобелевский комитет.

Ученые получили Нобелевскую премию за «развитие метода редактирования генома». Сообщается, что разработанная учеными система CRISPR-Cas9 для редактирования генов и при лечении диабета, лейкемии, шизофрении и других болезней.


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Теги: 
Нобелевская премия 

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