5 февраля. Mossovetinfo.ru – В странах Евразийского экономического сообщества (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) начали действовать новые правила провоза наличных через границы, сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы.
При перевозе физическим лицом через границу суммы от 10 до 100 тысяч долларов США (в любой валюте) достаточно будет заполнить таможенную декларацию. В случае же перевоза суммы от 100 тысяч долларов и больше, помимо подачи декларации необходимо будет подтвердить происхождение денег.
Для подтверждения источника происхождения денег можно будет использовать документы от кредитных организаций, получаемых при снятии со счёта, конверсионных операциях или получении кредита, либо бумаги о совершении гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).
Данная мера направлена на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем
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