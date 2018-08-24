24 августа. Mossovetinfo.ru – Новый пакет антироссийских санкций США вступит в силу 27 августа, после того, как будет опубликованы в официальной газете правительства США Federal Register, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США.
Первоначально планировалось, что пакет санкций вступит в силу 22 августа, однако в это день уведомление о санкциях в газете так и не появилось. По словам представителя Госдепа, соответствующее уведомление было подписано, и в ведомстве рассчитывают, что 27 августа оно будет опубликовано.
Новые антироссийские санкции США были анонсированы 8 августа. В качестве причины их ввода американская сторона назвала «дело Скрипалей». Новый пакет санкций включает в себя запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения, а также некоторые персональные санкции.
Президент России Владимир Путин назвал новые американские санкции против России «бессмысленными и контрпродуктивными».
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