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В мире     15.02.2025 22:41

О телефонном разговоре главы МИД РФ Лаврова с Госсекретарем США Рубио

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Теги:  Россия  США  Лавров  Рубио  МИД  госсекретарь  переговоры  встреча  Украина  кризис  СВО  урегулирование 

15 февраля— Mossovetinfo.ru — 15 февраля, в развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США М.Рубио, - сообщается в материале для СМИ Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"... главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - сообщает МИД России.

В самое ближайшее время будет организована встреча экспертов "для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США". Также С.В.Лавров и М.Рубио "договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне".

Также Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой указал на необходимость дипломатических усилий для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

"Они обсудили необходимость смелой дипломатии для прекращения конфликта путем переговоров, что приведет к устойчивому миру", — говорится в сообщении.

При этом Рубио во время разговора подчеркнул приверженность США "украинской независимости и стабильности Украины и региона".

Накануне Рубио в радиопрограмме "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона" сказал, что урегулирование на Украине может произойти в несколько этапов. "Возможно, все начнется с прекращения огня", однако, по словам Госсекретаря США, "это еще даже не обсуждалось".

Также Рубио заявил, что предстоит согласовать решение таких "чувствительных" проблем, как территориальные претензии, контроль над вооружениями, языковые и культурные вопросы, а "надежные гарантии безопасности Украине должна будет представить Европа".

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Теги: 
Россия  США  Лавров  Рубио  МИД  госсекретарь  переговоры  встреча  Украина  кризис  СВО  урегулирование 

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