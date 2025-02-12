15 февраля— Mossovetinfo.ru — 15 февраля, в развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля
, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США М.Рубио, - сообщается в материале для СМИ
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
"... главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - сообщает МИД России.
В самое ближайшее время будет организована встреча экспертов "для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США". Также С.В.Лавров и М.Рубио "договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне".
Также Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой указал на необходимость дипломатических усилий для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.
"Они обсудили необходимость смелой дипломатии для прекращения конфликта путем переговоров, что приведет к устойчивому миру", — говорится в сообщении.
При этом Рубио во время разговора подчеркнул приверженность США "украинской независимости и стабильности Украины и региона".
Накануне Рубио в радиопрограмме "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона" сказал, что урегулирование на Украине может произойти в несколько этапов. "Возможно, все начнется с прекращения огня", однако, по словам Госсекретаря США, "это еще даже не обсуждалось".
Также Рубио заявил, что предстоит согласовать решение таких "чувствительных" проблем, как территориальные претензии, контроль над вооружениями, языковые и культурные вопросы, а "надежные гарантии безопасности Украине должна будет представить Европа".