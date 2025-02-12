15 февраля— Mossovetinfo.ru — 15 февраля, в развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля, по иниц...

13 февраля— Mossovetinfo.ru — Если ХАМАС к субботе не освободит израильских заложников, удерживаемых в Газе, «перед ...