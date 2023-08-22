Другие материалы
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В мире
01.09.2023, 15:41
О желании перенести боевые действия в Россию заявил глава разведки Минобороны Украины
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов не согл...
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В мире
23.08.2023, 06:57
Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС
23 августа — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидер...
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В мире
22.08.2023, 07:03
Си Цзиньпин прибыл в ЮАР с государственным визитом и для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС
22 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руко...