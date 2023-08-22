23 августа — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидер...

22 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руко...