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В мире     01.09.2023 15:41

О желании перенести боевые действия в Россию заявил глава разведки Минобороны Украины

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Теги:  СВО  Украина  Минобороны Украины  разведка  потери  Буданов  мнение  Зеленский 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов не согласился с мнением Владимира Зеленского, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России.

"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше", - сказал Буданов, чьи слова приводят РИА Новости.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, "должна ли война перейти на территорию России", заявил, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна".

Также сообщается, что ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

Также Буданов заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте.
Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда, - сказал Буданов в интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.

В середине августа в американской газете New York Times заявили со ссылкой на американских чиновников, что потери украинской армии с начала российской военной операции против Киева составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.

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Теги: 
СВО  Украина  Минобороны Украины  разведка  потери  Буданов  мнение  Зеленский 

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