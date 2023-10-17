Обнаружен чек для Байдена на $200 тыс., уличающий в коррупции - конгресс США

21 октября — Mossovetinfo.ru — Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что нашел доказательства получения президентом США Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, взявшего деньги от американской медицинской компании за поиск инвесторов с Ближнего Востока.



«Банковскими записями, полученными комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявлен прямой платеж, размером в $200 тыс. от Джеймса и Сары Байден самому Джо Байдену в форме личного чека», ‒ поведал глава комитета Джеймс Комер.



Сообщается, что чек на погашение долга выписали 1 марта 2018 года — в тот же день, когда Джеймс Байден получил платеж от больничного оператора Americore.



Комер добавил, что компания перечислила брату хозяина Белого дома 600 тысяч долларов в надежде на то, что Джо Байден поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.