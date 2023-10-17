Другие материалы
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В мире
21.10.2023, 08:46
Обнаружен чек для Байдена на $200 тыс., уличающий в коррупции - конгресс США
21 октября — Mossovetinfo.ru — Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что нашел доказательст...
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В мире
18.10.2023, 08:59
В Пекине проходят переговоры лидеров России и Китая - Путина и Си Цзиньпина
18 октября — Mossovetinfo.ru — В Пекине проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем К...
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В мире
17.10.2023, 10:37
Оппозиция в Польше после выборов имеет шанс сформировать правящую коалицию
17 октября — Mossovetinfo.ru — Официальные итоги парламентских выборов, представленные Государственной избиратель...