21 июля. Mossovetinfo.ru – Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничений на пересечение границы между Россией и Абхазией до 28 июля. Распоряжение опубликовано на официальном сайте президента.



Граница между Россией и Абхазией была временно закрыта из-за пандемии коронавируса. Всего в республике было выявлено 38 случаев заболевания. 37 человек выздоровели, 1 человек скончался. Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии нет выявленных случаев заражения коронавирусом.



В начале июля Бжания заявил о готовности открыть границу с Россией в любой момент, однако, по его мнению, в этом вопросе необходимы синхронные действия.