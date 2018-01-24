ОКР прояснил ситуацию с возможным запретом флага России на ОИ-2018

24 января. Mossovetinfo.ru - Олимпийский комитет России (ОКР) обратился с Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой прояснить ситуацию по вопросу использования болельщиками флага России на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.



Отмечается, что пункт правил о запрете использовать флаги стран, не участвующих в Игр, был внесен во время подготовки регламента соревнований. «Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК», - подчеркнули в ОКР.



«Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет», - добавили в ОКР.



При этом, с учетом того, что россияне выступят на Играх в статусе «Олимпийские спортсмены из России», ОКР обратился в МОК за подтверждение по данному вопросу. Ответ ожидается до конца недели.