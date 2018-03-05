«Оскар»-2018. Список победителей

5 марта. Mossovetinfo.ru - Девяностая церемония вручения награды прошла в ночь на 5 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.



ИА «Моссовет» публикует список победителей «Оскара» 2018 года во всех номинациях.



Лучший фильм — «Форма воды» (режиссер Гильермо дель Торо)

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Лучший актер — Гэри Олдман («Темные времена»)

Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лучший оригинальный сценарий — «Прочь» (Джордан Пил)

Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем» (Джеймс Айвори)

Лучший анимационный полнометражный фильм — «Тайна Коко»

Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили)

Лучшая музыка к фильму — Александр Деспла («Форма воды»)

Лучшая песня к фильму — «Remember Me» («Тайна Коко»)

Лучший монтаж — «Дюнкерк»

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»)

Лучший дизайн фильма — «Форма воды»

Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить»

Лучший звук — «Дюнкерк» года

Лучший звуковой монтаж — «Дюнкерк»

Лучшие визуальные эффекты — «Бегущий по лезвию 2049»

Лучший грим и прически — «Темные времена»

Лучший документальный полнометражный фильм — «Икар» (Брайан Фогель)

Лучший документальный короткометражный фильм — «Рай — это пробка на 405 шоссе»

Лучший игровой короткометражный фильм — «Немое дитя»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Дорогой баскетбол»