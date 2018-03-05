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В мире     05.03.2018 09:02

«Оскар»-2018. Список победителей

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Теги:  Оскар  кино  фильмы 

5 марта. Mossovetinfo.ru - Девяностая церемония вручения награды прошла в ночь на 5 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

ИА «Моссовет» публикует список победителей «Оскара» 2018 года во всех номинациях.

Лучший фильм — «Форма воды» (режиссер Гильермо дель Торо)
Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер — Гэри Олдман («Темные времена»)
Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучший оригинальный сценарий — «Прочь» (Джордан Пил)
Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем» (Джеймс Айвори)
Лучший анимационный полнометражный фильм — «Тайна Коко»
Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили)
Лучшая музыка к фильму — Александр Деспла («Форма воды»)
Лучшая песня к фильму — «Remember Me» («Тайна Коко»)
Лучший монтаж — «Дюнкерк»
Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»)
Лучший дизайн фильма — «Форма воды»
Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить»
Лучший звук — «Дюнкерк» года
Лучший звуковой монтаж — «Дюнкерк»
Лучшие визуальные эффекты — «Бегущий по лезвию 2049»
Лучший грим и прически — «Темные времена»
Лучший документальный полнометражный фильм — «Икар» (Брайан Фогель)
Лучший документальный короткометражный фильм — «Рай — это пробка на 405 шоссе»
Лучший игровой короткометражный фильм — «Немое дитя»
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Дорогой баскетбол»

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Теги: 
Оскар  кино  фильмы 

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