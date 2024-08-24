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В мире     26.08.2024 18:55

Основателю Telegram Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по раскрытию преступлений - Reuters

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Теги:  Telegram  Дуров  Париж  Франция  арест  киберпреступления  мошенничество 

26 августа — Mossovetinfo.ru — Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, и находящеуся под стражей предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям сообщил представитель французской полиции.

«Представитель полиции заявил, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram, приложении для обмена сообщениями и соцсетях. Он все еще находится под стражей», — говорится в сообщении Reuters со ссылкой на французскую полицию.

39-летний миллиардер был арестован в аэропорту Парижа по подозрению в непринятии мер по предотвращению преступного использования Telegram.

Вечером 26 августа внутренний криптовалютный кошелек мессенджера Telegram перестал работать у некоторых пользователей.

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Теги: 
Telegram  Дуров  Париж  Франция  арест  киберпреступления  мошенничество 

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