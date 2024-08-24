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В мире
26.08.2024, 18:55
Основателю Telegram Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по раскрытию преступлений - Reuters
26 августа — Mossovetinfo.ru — Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, и находящеу...
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В мире
25.08.2024, 09:19
Генеральный директор Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Парижа
25 августа — Mossovetinfo.ru — Французские власти задержали главного исполнительного директора Telegram, Павла Дурова, ...
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В мире
24.08.2024, 10:55
Лукашенко обратился к украинцам: в сегодняшних непростых условиях необходимо разговаривать на языке мира
24 августа — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости....