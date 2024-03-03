 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     05.03.2024 09:08

Основные моменты доклада о работе правительства Китая на сессии ВСНП

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  ВСНП  Си Цзиньпин  правительство  доклад  сессия 

5 марта — Mossovetinfo.ru — Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась во вторник, 5 марта, в Доме народных собраний в Пекине. На открытии сессии присутствовали Си Цзиньпин и другие руководители страны.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства. На рассмотрение сессии представлены доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2023 год и проекте плана на 2024 год, а также проект плана экономического и социального развития на 2024 год.

Синьхуа приведены основные моменты доклада о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва:
— Целевой показатель роста ВВП в 2024 году: примерно 5 процентов
— Прирост занятого населения в городах и поселках: более 12 млн человек
— Бюджетный дефицит по отношению к ВВП: 3 процента
— Целевые облигации местных правительств: 3,9 трлн юаней
— Выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации
— Реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс"
— Интенсифицировать разработку революционных и передовых технологий
— Развертывать мероприятия в рамках программы "Год стимулирования потребления"
— Инвестиции из центрального бюджета: 700 млрд юаней
— Расширять внутренний спрос
— Внедрять национальный режим для предприятий с иностранным капиталом
— Стимулировать работу по присоединению к "Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве"
— На высоком уровне расширять открытость внешнему миру
— Устранять риски в сфере недвижимости и риски, связанные с долговыми обязательствами местных правительств, с малыми и средними финансовыми учреждениями
— Обеспечивать национальную безопасность и социальную стабильность
— Продвигать энергетическую революцию
— Выступать против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня" и твердо противостоять вмешательству внешних сил
— Отстаивать равенство и справедливость в международных отношениях.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  ВСНП  Си Цзиньпин  правительство  доклад  сессия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:08 В мире Основные моменты доклада о работе правительства Китая на сессии ВСНП

08:52 Город (Москва и область) 8 и 9 марта часть парковок в Москве будет бесплатными

18:50 В мире Верховный суд США постановил оставить Трампа в бюллетенях на праймериз республиканцев

17:58 Общество В Сочи прошла 4-я сессия «Молодежь России и Китая идет дорогой дружбы» — Синьхуа

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

Актуальные материалы

19:02 В России Путин: 3,5 миллиона человек работает в оборонке, создано 520 тысяч новых рабочих мест

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru