Основные моменты доклада о работе правительства Китая на сессии ВСНП

5 марта — Mossovetinfo.ru — Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась во вторник, 5 марта, в Доме народных собраний в Пекине. На открытии сессии присутствовали Си Цзиньпин и другие руководители страны.



Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства. На рассмотрение сессии представлены доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2023 год и проекте плана на 2024 год, а также проект плана экономического и социального развития на 2024 год.



Синьхуа приведены основные моменты доклада о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва:

— Целевой показатель роста ВВП в 2024 году: примерно 5 процентов

— Прирост занятого населения в городах и поселках: более 12 млн человек

— Бюджетный дефицит по отношению к ВВП: 3 процента

— Целевые облигации местных правительств: 3,9 трлн юаней

— Выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации

— Реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс"

— Интенсифицировать разработку революционных и передовых технологий

— Развертывать мероприятия в рамках программы "Год стимулирования потребления"

— Инвестиции из центрального бюджета: 700 млрд юаней

— Расширять внутренний спрос

— Внедрять национальный режим для предприятий с иностранным капиталом

— Стимулировать работу по присоединению к "Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве"

— На высоком уровне расширять открытость внешнему миру

— Устранять риски в сфере недвижимости и риски, связанные с долговыми обязательствами местных правительств, с малыми и средними финансовыми учреждениями

— Обеспечивать национальную безопасность и социальную стабильность

— Продвигать энергетическую революцию

— Выступать против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня" и твердо противостоять вмешательству внешних сил

— Отстаивать равенство и справедливость в международных отношениях.