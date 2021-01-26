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В мире     26.01.2021 09:49

Палата представителей Конгресса США внесла в Сенат резолюцию об импичменте Трампу

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Теги:  США  Дональд Трамп  Конгресс США  Сенат США  импичмент 

26 января. Mossovetinfo.ru – Палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщаются американские СМИ.

Таким образом, формально процесс импичмента запущен, однако по договоренности между республиканцами и демократами, рассматривать резолюцию Сенат будет после 8 февраля.

Если Сенат примет решение об импичменте, то Трамп больше не сможет баллотироваться в президенты страны и занимать другие государственные должности.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент трампу 14января. Трамп был обвинен в «подстрекательстве к мятежу» из-за беспорядков в Капитолии, произошедших в ходе утверждения результатов президентских выборов.

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Теги: 
США  Дональд Трамп  Конгресс США  Сенат США  импичмент 

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