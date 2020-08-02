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В мире     02.08.2020 09:16

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  пандемия  сроки 

2 августа, Mossovetinfo.ru - В чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса в мире "продлится еще долго".

Комитет 1 августа провел очередное совещание о ситуации с Covid-19. В ходе заседания участники пришли к выводу, что пандемия остаётся особой ситуацией, имеющей международное значение, "очень высокие" риски.

В России в сентябре 2020 года предполагается начать промышленное производство вакцины от коронавируса

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  пандемия  сроки 

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