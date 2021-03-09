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В мире     10.03.2021 09:49

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба

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Теги:  Никол Пашинян  Армения  Генштаб  отставка 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласно закон глава Генштаба страны Оник Гаспарян покинул свой пост.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать подготовленный Пашиняном указ об увольнении Гаспаряна, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде страны. В пресс-службе армянского президента сообщили, что президент оспорил в КС Армении положения закона «О военной службе и статусе военнослужащего», регулирующие кадровые вопросы в армии страны.

На официальном сайте правительства Армении опубликовано официальное заявление Пашиняна, в котором указано, что так как президент отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна, но при этом не оспорил его в Конституционном суде, с сегодняшнего дня Гаспарян «силой закона освобожден от занимаемой должности».

Ранее Пашинян отправил в отставку первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который публично высмеял заявление Пашиняна о том, что во время обострения в Нагорном Карабахе, армянские ракеты российского ракетного комплекса «Искандер» не взорвались или взорвались не полностью.

В ответ Генеральный штаб страны выступил с заявлением, в котором потребовал отставки Пашиняна. В свою очередь, Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и подготовил указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна.

В итоге в стране разразился политический кризис, который вылился на улицы, где регулярно проходят массовые акции сторонников и противников Пашиняна.

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Теги: 
Никол Пашинян  Армения  Генштаб  отставка 

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