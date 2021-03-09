Другие материалы
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В мире
10.03.2021, 09:49
Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба
10 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласно закон глава Генштаба страны Оник Гаспарян покинул свой пост. Ранее президент Армении Армен Саркисян отказал...
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В мире
09.03.2021, 19:34
Греция откроется для россиян с 14 мая
9 марта. Mossovetinfo.ru – Греция намерена начать с 14 мая прием туристов, в том числе из России, Белоруссии и Украины, заявил в ходе международной туристической выставки ITB 2021 министр туризма Грец...
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В мире
09.03.2021, 17:17
В Турции огласили приговор по делу об убийстве российского посла
9 марта. Mossovetinfo.ru – В Турции огласили приговор обвиняемым в убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, сообщает РИА Новости. Пятеро обвиняемых приговорены к пожизненному заклю...