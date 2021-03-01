17:14 В мире Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»
16:27 В мире Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к тюремному заключению
16:00 Город (Москва и область) В Тверском районе на улице Новослободская демонтирована пристройка с подвалом
14:41 Город (Москва и область) Путепровод построят на Ленинградском шоссе
14:25 Общество Москвичи больше любят кошек, чем собак — опрос
11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно
07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»
07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»
10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления