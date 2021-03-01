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В мире     01.03.2021 17:14

Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»

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Теги:  Армения  Никол Пашинян  ракеты  Искандер 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Армении Никол Пашинян был неправильно информирован о состоянии российских ракетных комплексов «Искандер», сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян.

По словам Геворгян, к выводу о том, что он был дезинформирован, Пашинян пришел после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в заявлении пресс-службы армянского премьера указано, что заявление Пашиняна не имеет отношения к содержанию и качеству союзнических отношений России и Армении, а российское оружие остается одним из лучших в мире.

Ранее Никол Пашинян заявил, что во время последнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе, армянские ракеты российского ракетного комплекса «Искандер» не взорвались или взорвались не полностью.

Первый заместитель главы Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял слова Пашиняна, после чего Пашинян принял решение отправить его в отставку. Это решение спровоцировало политический кризис в Армении. Армянский Генштаб потребовал отставки самого Пашиняна, в ответ Пашинян назвал это заявление попыткой переворота и подготовил указ об увольнении главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна. Однако президент страны Армен Саркисян отказался его подписывать. В Ереване начались массовые демонстрации и митинги сторонников и противников Пашиняна.

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Теги: 
Армения  Никол Пашинян  ракеты  Искандер 

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