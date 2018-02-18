Пассажирский самолет потерпел крушение в Иране в районе Самирима

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Иранский пассажирский самолет авиакомпании Aseman, на борту которого было не менее 65 пассажиров, потерпел крушение в районе Самирима к югу от Исфахана. Об этом сообщает агентство Рейтер из Тегерана.



Представитель иранского ведомства по чрезвычайным ситуациям сообщил, что на рейсе было не менее 65 пассажиров, добавив, что спасательные силы спешат на место, чтобы обеспечить возможную помощь в катастрофе.



«Чрезвычайные команды не могут быть перенесены на место происшествия из-за горной природы района, где самолет приземлился», - сказал представитель.