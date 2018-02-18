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В мире     18.02.2018 11:13

Пассажирский самолет потерпел крушение в Иране в районе Самирима

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Теги:  Иран  самолет  крушение  Самирим 

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Иранский пассажирский самолет авиакомпании Aseman, на борту которого было не менее 65 пассажиров, потерпел крушение в районе Самирима к югу от Исфахана. Об этом сообщает агентство Рейтер из Тегерана.

Представитель иранского ведомства по чрезвычайным ситуациям сообщил, что на рейсе было не менее 65 пассажиров, добавив, что спасательные силы спешат на место, чтобы обеспечить возможную помощь в катастрофе.

«Чрезвычайные команды не могут быть перенесены на место происшествия из-за горной природы района, где самолет приземлился», - сказал представитель.

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Теги: 
Иран  самолет  крушение  Самирим 

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