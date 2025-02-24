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В мире     28.02.2025 21:42

Переговоры в Белом доме Зеленского с Трампом закончились скандалом и провалом

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Теги:  Зеленский  Трамп  Белый дом  соглашение  сделка  редкоземельные  ресурсы  скандал  провал 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не будут проводить совместную пресс-конференцию в пятницу по итогам подписания соглашения по редкоземельным металлам, сообщил представитель Белого дома журналистам пресс-пула. Сделка, соглашение не будет подписана. Украинцы во главе с Зеленским покидают Белый дом.

После напряжённого разговора в Овальном кабинете в пятницу, переходившим в перепалки на повышенных тонах, Президент Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский может вернуться в Белый дом, «когда будет готов к миру».

«Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы многое узнали, чего никогда не смогли бы понять без разговора под таким огнём и давлением. Удивительно, что выходит наружу под воздействием эмоций, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в нём будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира», — написал Трамп в Truth Social.

Напомним, что в середине декабря 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя актуальные темы конфликта в Украине заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы.

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Теги: 
Зеленский  Трамп  Белый дом  соглашение  сделка  редкоземельные  ресурсы  скандал  провал 

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