Первая конференция по продвижению чтения в общенародной среде состоялась в Китае

24 апреля. Mossovetinfo.ru – «Чтение — это важный способ приобретения знаний, совершенствования разума и развития нравственности. Оно пробуждает мысль человека, способствует формированию высоких идеалов и воспитанию в себе величия духа», - говорится в письме Председателя КНР Си Цзиньпина по случаю открытия 1-й конференции по продвижению чтения в общенародной среде, текст которого опубликован Синьхуа.



Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин зачитал поздравительное письмо Си Цзиньпина и выступил с речью на церемонии открытия конференции.



Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес открывшейся в субботу первой общенациональной конференции по чтению призвал все китайское общество больше читать и способствовать созданию благоприятной атмосферы для популяризации чтения.



Власти Китая намерены создать систему по продвижению чтения, охватывающей городские и сельские районы.