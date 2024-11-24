Песков: новые пакеты помощи США Киеву не повлияют на динамику на фронте

3 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что очередные американские пакеты помощи Киеву не могут изменить динамику на передовой, не повлияют на динамику на фронте.



«Эти, все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять, повлиять на динамику, которая на фронтах», — сказал Песков.



Также Дмитрий Песков заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена пытается не дать украинскому конфликту замедлиться.



Также пресс-секретарь президента России назвал неприемлемым для российской стороны членство Украины в НАТО.