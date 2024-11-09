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В мире     20.11.2024 13:56

Песков: Путин готов к контактам и переговорам по Украине

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Теги:  СВО  Украина  Путин  переговоры  контакты  Трамп  Песков  Кремль  Россия  США 

20 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, - таким образом его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге публикацию агентства Reuters о возможных контактах по украинской тематике Путина с будущим президентом США Дональдом Трампом, - сообщает ТАСС.

«Президент действительно неоднократно - а точнее, постоянно - заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», - отметил представитель Кремля.

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Теги: 
СВО  Украина  Путин  переговоры  контакты  Трамп  Песков  Кремль  Россия  США 

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