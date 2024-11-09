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В мире
20.11.2024, 13:56
Песков: Путин готов к контактам и переговорам по Украине
20 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по...
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В мире
16.11.2024, 11:18
Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа - Bbloomberg
16 ноября — Mossovetinfo.ru — Си Цзиньпин берет на себя роль глобального защитника свободной торговли против Трампа,...
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В мире
09.11.2024, 18:46
Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Р...