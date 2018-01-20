Другие материалы
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В мире
21.01.2018, 19:16
Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко
21 января. Mossovetinfo.ru – Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко имеют место, но о них не сообщается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий ...
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В мире
21.01.2018, 12:23
Гильдия продюсеров США назвала фильм года
21 января. Mossovetinfo.ru – Гильдия продюсеров Америки назвала лучший фильм года. Как сообщается в официальном микроблоге гильдии в Twitter, лучшим фильмом стала картина мексиканского режиссера Ги...
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В мире
20.01.2018, 15:51
Президент Турции заявил о начале наземной операции в сирийском Африне
20 января. Mossovetinfo.ru - Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в провинции Кютахья в субботу, заявил, что операция вооруженных сил республики в районе Африн в Сирии фактически уже началась...