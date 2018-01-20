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В мире     21.01.2018 19:16

Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко‍

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  Петр Порошенко  Россия  Украина 

21 января. Mossovetinfo.ru – Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко имеют место, но о них не сообщается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», - сказал Песков в программе "Действующие лица» на канале «Россия 1».

Песков пояснил, что у президента России огромное количество встреч и контактов, которые не являются публичными. «Это обычная практика».


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  Петр Порошенко  Россия  Украина 

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