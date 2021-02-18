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В мире     18.02.2021 13:55

Песков: Украина не является дружественным России государством

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Теги:  Дмитрий Песков  Украина 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным России государством.

«Мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия безусловно признает суверенитет украинского государства, но в тоже время подчеркнул, что на Украине при попустительстве ряда стран Запада произошел государственный переворот, в результате чего Украина превратилась в проект «этих самых западных стран».

Также Песков заявил, что Украина имеет очень серьезную проблему на юго-востоке страны, но не может или не хочет с ней справится, выполнив Минские соглашения.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Украина 

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