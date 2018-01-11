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В мире     11.01.2018 04:13

По рекомендации Госдепа США, поездки американцев в Россию «подлежат пересмотру» из-за возрастания угроз

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Теги:  США  Россия  Госдеп  туризм  поездки  рекомендации  прогноз  терроризм  злоупотребления 


Москва. 11 января. Mossovetinfo.ru – Американским гражданам рекомендовано «пересмотреть» намерение посетить Россию, по возможности избегать таких поездок из-за угрозы «терроризма и преследований» - злоупотреблений чиновников и полицейских. Об этом Госдеп США проинформировал американцев в специальном меморандуме о поездках в Россию (третий уровень – рекомендация пересмотра решения о поездке) на туристическом разделе своего портала. 

Тем, кто все же окажется в России, рекомендовано избегать популярные туристические места, места скопления людей и массовые акции, демонстрации, и внимательно следить за новостями.
Также Госдеп рекомендует отказаться от поездок на Северный Кавказ, включая Чечню и Эльбрус, «из-за гражданских беспорядков и терроризма» и в Крым, - «из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационными властями».

Так же Госдеп США отмечает, что «из-за наложенного правительством России сокращения дипломатического персонала США в России правительство США сократило возможности оказывать услуги гражданам США».

Напомним, что ранее аналогичное предостережение по России Госдеп выпускал в середине марта 2014 года – накануне референдума по присоединению Крыма.

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Карта места

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Теги: 
США  Россия  Госдеп  туризм  поездки  рекомендации  прогноз  терроризм  злоупотребления 

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