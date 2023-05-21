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В мире     22.05.2023 18:12

Поддержать Эрдогана во втором туре выборов президента Турции призвал кандидат, занявший третье место в первом туре

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Теги:  Турция  выборы  президент  Эрдоган  Оган  поддержка 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Экс-кандидат в президенты Турции от альянса АТА (Альянс предков) Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая.

У Огана - 5,28% голосов избирателей в первом туре и он призвал своих сторонников в воскресенье проголосовать за Эрдогана, отмечают местные СМИ.

Во второй тур вышли нынешний президент Турции Эрдоган и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган получил 49,52% голосов, Кылычдароглу - 44,88%.

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Теги: 
Турция  выборы  президент  Эрдоган  Оган  поддержка 

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