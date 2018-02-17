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В мире     17.02.2018 20:52

Поджечь здание Россотрудничества в Киеве 18 февраля намерены неонацисты

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Теги:  Киев  Россотрудничество  Украина  националисты  ОБСЕ 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Участники радикальных националистических группировок планируют в воскресенье 18 февраля поджечь здание Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

«По имеющейся информации, завтра, 18 февраля, ещё одна неонацистская группировка «Организация украинских националистов» собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо», — приводит его слова ТАСС.

В субботу 17 февраля, украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, где дети из театральной студии репетировали пьесу «Ревизор». В сообщениях украинских СМИ отмечается, что протестующие оставили надписи на стенах "Смерть России", "Долой ФСБ", "Долой агентуру", "Чемодан, вокзал, Россия", "Свободу Сенцову", а также названия своих организаций.
Активисты националистических организаций также зажгли файеры, вынесли из здания флаг РФ и сожгли его на улице. Вместе с ними присутствовал депутат Верховной Рады, заместитель председателя фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Лозовой.

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Теги: 
Киев  Россотрудничество  Украина  националисты  ОБСЕ 

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