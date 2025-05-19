Полный текст российского меморандума по урегулированию украинского кризиса

2 июня — Mossovetinfo.ru — Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию украинского кризиса, переданный российской делегацией украинской на переговорах с Украиной 2 июня 2025 года в Стамбуле.



Меморандум включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.



ИА МОССОВЕТ публикует полный текст российского меморандума:



"Предложения РФ (Меморандум)по урегулированию украинского кризиса



Раздел I

Основные параметры окончательного урегулирования



1) Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины;



2) нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;



3) прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п.2 настоящего Раздела;



4) подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;



5) установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;



6) обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;



7) законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;



8) снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;



9) решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;



10) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;



11) снятие ограничений в отношении УПЦ;



12) поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.



Раздел II

Условия прекращения огня



Вариант 1.



Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.



Вариант 2. "Пакетное предложение":



1) запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;



2) прекращение мобилизации и начало демобилизации;



3) прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных;



4) исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;



5) гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;



6) создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;



7) взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц;



8) отмена военного положения на Украине;



9) объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.



10) подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.



Раздел III

Последовательность шагов и сроки их осуществления



1) начало работы над текстом Договора;



2) объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в "серой зоне" тел погибших;



3) передача УС в одностороннем порядке 6 000 тел военнослужащих ВСУ;



4) подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее - Договор);



5) с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней;



6) проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины;



7) подписание Договора;



8) одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;



9) ратификация, вступление в силу и реализация Договора".