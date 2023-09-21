22 сентября — Mossovetinfo.ru — Польские власти ждут вмешательства США в конфликт Варшавы с Киевом из-за поставок зе...

22 сентября — Mossovetinfo.ru — "Россия, Соединенные Штаты и Китай построили новые объекты и прорыли новые туннели на...