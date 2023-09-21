Другие материалы
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В мире
22.09.2023, 09:59
Польша ждет, что США "охладят горячие украинские головы" - МИД Польши
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Польские власти ждут вмешательства США в конфликт Варшавы с Киевом из-за поставок зе...
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В мире
22.09.2023, 09:37
На ядерных полигонах в России, Китае и США наблюдается рост активности - CNN
22 сентября — Mossovetinfo.ru — "Россия, Соединенные Штаты и Китай построили новые объекты и прорыли новые туннели на...
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В мире
21.09.2023, 15:05
МИД ФРГ не поддержал идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН
21 сентября — Mossovetinfo.ru — Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лише...