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В мире     22.09.2023 09:59

Польша ждет, что США "охладят горячие украинские головы" - МИД Польши

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Теги:  Польша  Украина  зерновой спор  США  ВТО 

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Польские власти ждут вмешательства США в конфликт Варшавы с Киевом из-за поставок зерновых, рассчитывая, что Вашингтон "охладит горячие украинские головы". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью радиостанции RMF24.

"Надеюсь, что неудачные заявления украинских политиков прекратятся и что зерновой спор закончится. Думаю, что участие США определенным образом охладит горячие украинские головы", - сказал Муларчик.

Муларчик отметил, что этот конфликт не служит ни польской, ни украинской стороне и его нужно как можно быстрее урегулировать.

"Конечно, мы этого не забудем. Думаю, что это важное предостережение для всех нас о том, какие механизмы, к сожалению, работают на Украине и какие интересы там реализуются", - также сказал заместитель министра иностранных дел Польши.

"Президент Зеленский и некоторые украинские политики в отношении Польши ведут себя абсолютно нечестно", - отметил замминистра МИД Польши.

Напомним, что 20 сентября Президент Польши Анджей Дуда, выступая на брифинге для польских СМИ в Нью-Йорке, сравнил Украину с утопленником, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".

Так Дуда прокомментировал заявления и действия президента Украины Зеленского после того, как 15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, а Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Киев подал жалобу в ВТО.

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Теги: 
Польша  Украина  зерновой спор  США  ВТО 

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