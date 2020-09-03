Помпео назвал Китай главной угрозой для США

3 сентября, Mossovetinfo.ru - Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

"Самая большая угроза исходит от коммунистической партии Китая" - заявил Помпео.

Госсекретарь отментил, что Китай проник в США "способами, которых никогда не было у России".



Ранее Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения, что дипломаты высокого ранга будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.



Китай требует отмены этих ограничений как нарушающую нарушает Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.

"Мы призываем американскую сторону исправить свою ошибку, отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США в выполнении ими своих обязанностей", - подчеркивается в заявлении китайского посольства в США.