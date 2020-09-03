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В мире     03.09.2020 08:32

Помпео назвал Китай главной угрозой для США

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Теги:  США  Помпео  Китай  угрозы  дипломаты 

3 сентября, Mossovetinfo.ru - Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео.
"Самая большая угроза исходит от коммунистической партии Китая" - заявил Помпео.
Госсекретарь отментил, что Китай проник в США "способами, которых никогда не было у России".

Ранее Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения, что дипломаты высокого ранга будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.

Китай требует отмены этих ограничений как нарушающую нарушает Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.
"Мы призываем американскую сторону исправить свою ошибку, отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США в выполнении ими своих обязанностей", - подчеркивается в заявлении китайского посольства в США.

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Теги: 
США  Помпео  Китай  угрозы  дипломаты 

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