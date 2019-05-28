28 мая. Mossovetinfo.ru – Российское посольство в Сербии потребовало немедленно освободить задержанного в Косово российского гражданина, сотрудника миссии ООН.
В сообщении посольства решительно осуждается вторжение полицейского спецназа непризнанной республики Косово в северные районы Косова и Метохии.
Задержание сотрудника миссии ООН по делам администрации в Косове Михаила Краснощекова в сообщении названо провокацией.
«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что полицейский спецназ непризнанной республики вошел на территорию северных областей, где проживает преимущественно сербское население. Албанские полицейские арестовали сербских полицейских и гражданских лиц, в том числе российского сотрудника миссии ООН. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести в боевую готовность подразделения вооруженных сил страны.
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