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В мире     28.05.2019 14:00

Посольство России потребовало немедленно освободить задержанного в Косово россиянина

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Теги:  Сербия  Косово  задержание  посольство РФ. 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Российское посольство в Сербии потребовало немедленно освободить задержанного в Косово российского гражданина, сотрудника миссии ООН.

В сообщении посольства решительно осуждается вторжение полицейского спецназа непризнанной республики Косово в северные районы Косова и Метохии.

Задержание сотрудника миссии ООН по делам администрации в Косове Михаила Краснощекова в сообщении названо провокацией.

«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полицейский спецназ непризнанной республики вошел на территорию северных областей, где проживает преимущественно сербское население. Албанские полицейские арестовали сербских полицейских и гражданских лиц, в том числе российского сотрудника миссии ООН. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести в боевую готовность подразделения вооруженных сил страны.


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Теги: 
Сербия  Косово  задержание  посольство РФ. 

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