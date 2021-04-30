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В мире     30.04.2021 10:56

Посольство США сокращает численность сотрудников консульского отдела на 75%

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Теги:  Посольство США  сокращение 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Посольство США в Москве сокращает численность сотрудников на 75%, сообщается на официальном сайте посольства.

Сообщается, что это сделано в связи с запретом российских властей на наем иностранных граждан.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», - говорится в заявлении.

Американским гражданам, которые находятся в России с истекающими визами, рекомендуется покинуть Россию до 15 июня.

В то же время, резко сокращается количество услуг, предоставляемых россиянам. С 12 мая прекращается выдача неиммиграционных виз. Иммиграционные визы будут выдаваться в ограниченном количестве.


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Теги: 
Посольство США  сокращение 

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