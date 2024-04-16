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В мире     19.04.2024 09:42

Постпред Китая призвал поддержать стремление палестинцев к государственности и независимости

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Теги:  ООН  Китай  КНР  Израиль  Газа  Палестина  независимость  справедливость  государственность  ХАМАС  ЦАХАЛ 

19 апреля — Mossovetinfo.ru — Международное сообщество больше не должно игнорировать давнее стремление палестинского народа к независимости и государственности и не должно увековечивать историческую несправедливость, от которой он страдает. Об этом в четверг заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун в ходе открытых дебатов в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому вопросу. Об этом сообщает Синьхуа.

«План «два государства для двух народов» должен быть возобновлен с твердой решимостью. Фундаментальный путь решения средневосточного вопроса заключается в реализации плана «два государства для двух народов», чтобы и палестинцы, и израильтяне могли обеспечить общую безопасность, а арабский и еврейский народы могли достичь общего развития», - отметил Фу Цун.

«Нынешний раунд конфликта является крайне трагическим предупреждением международному сообществу о том, что оно больше не может уклоняться от стремления палестинского народа к независимости и государственности или увековечивать историческую несправедливость, причиненную палестинскому народу», - добавил он.

«В связи с этим мы выступаем за созыв международной мирной конференции на более широкой и эффективной основе, чтобы разработать график и дорожную карту для реализации плана «два государства для двух народов», - сказал китайский представитель.

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Теги: 
ООН  Китай  КНР  Израиль  Газа  Палестина  независимость  справедливость  государственность  ХАМАС  ЦАХАЛ 

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