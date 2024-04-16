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В мире
19.04.2024, 09:42
Постпред Китая призвал поддержать стремление палестинцев к государственности и независимости
19 апреля — Mossovetinfo.ru — Международное сообщество больше не должно игнорировать давнее стремление палестинско...
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В мире
18.04.2024, 07:45
Иран подтвердил приверженность сотрудничеству с МАГАТЭ
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Приверженность Ирана ядерной деятельности, которая соответствует сотрудничеству с Ме...
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В мире
16.04.2024, 07:35
Израиль намерен заключить временное соглашение о прекращении огня в Газе - ХАМАС
16 апреля — Mossovetinfo.ru — Израиль стремится заключить соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, чтобы обе...