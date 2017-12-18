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В мире     29.12.2017 22:13

Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, мог произойти из-за игры ребенка

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Теги:  Нью-Йорк  Бронкс  пожар  причина 

29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Причиной пожара в Бронксе в результате которого погибли 12 человек, предположительно стала игра ребенка с кухонной плитой - заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

«Мы полагаем, что инцидент произошел из-за неосторожной игры ребенка с кухонной плитой на первом этаже», - приводит «Нью-Йорк Таймс» слова мэра.

В результате ЧП погибли 12 человек, среди них один ребенок, 4 пострадавших находятся в критическом состоянии. Количество жертв пожара уточняется. Отмечается, что это самый крупный пожар в этом районе за последнюю четверть века.

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Теги: 
Нью-Йорк  Бронкс  пожар  причина 

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