Другие материалы
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В мире
29.12.2017, 22:13
Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, мог произойти из-за игры ребенка
29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Причиной пожара в Бронксе в результате которого погибли 12 человек, предположительно стала игра ребенка с кухонной плитой - заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио. «...
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В мире
25.12.2017, 09:32
Греф предостерег США от введения масштабных санкций против России
25 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава Сбербанка Герман Греф предостерег американскую сторону от введения против России новых широкомасштабных санкций, сообщает Financial Times. По словам Грефа,...
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В мире
18.12.2017, 10:41
Более 30 полицейских пострадали в результате беспорядков в Киеве
18 декабря. Mossovetinfo.ru – В результате попытки штурма Октябрьского дворца в Киеве сторонниками экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пострадали более 30 ...