16 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар, который начался в cоборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам- де-Пари) вечером 16 апреля, продолжался всю ночь и был потушен только утром 17 апреля.
Возгорание в соборе произошло около в 18:50 (19:50 мск) в понедельник, 16 апреля. По предварительным данным, к пожару привели ремонтные и реставрационные работы – часть храма была закрыта строительными лесами.
В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.
Две башни собора удалось спасти от огня. Из собора также удалось спасти часть реликвий, в том числе Терновый венец Христа. Удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было сложно снять.
Известно, что шестнадцать статуй, украшавших крышу собора Парижской Богоматери, демонтировали на прошлой неделе в рамках проекта по его реставрации.
Собор Пари́жской Богоматери (Нотр-Дам, Нотр-Дам де Пари) - католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов.
Собор ежегодно посещают около 14 миллионов человек. Кроме того, собор встречается в ряде художественных произведений, главное из которых - одноименной роман Виктора Гюго.
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