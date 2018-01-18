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В мире     18.01.2018 23:19

Право на использование вооруженных сил для освобождения оккупированных Россией территорий получил президент Украины

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Теги:  Украина  закон  закон о реинтеграции  Донбасс  Луганск  Крым  Россия  оккупация  МИД  Порошенко  вооруженные силы 

18 января. Mossovetinfo.ru - Принятый парламентом Украины закон дает Петру Порошенко, как президенту страны, право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета Украины.
Верховная Рада в четверг приняла в целом законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», известный как закон о реинтеграции Донбасса.

МИД РФ считает закон Украины о реинтеграции Донбасса подготовкой к «новой войне». «По сути, Пётр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — говорится в заявлении МИД.

В преамбуле принятого закона говорится, что «Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации». 20 февраля 2014 года названо датой начала временной оккупации.

На Россию, в связи с агрессией, возложена ответственность за материальный или моральный ущерб. Лица, участвующие в вооруженной агрессии - несут уголовную ответственность за нарушения законодательства Украины и норм международного гуманитарного права.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе Украины.

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Теги: 
Украина  закон  закон о реинтеграции  Донбасс  Луганск  Крым  Россия  оккупация  МИД  Порошенко  вооруженные силы 

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